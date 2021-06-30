Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 13 kişinin tedavisi sürüyor
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Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 13 kişinin tedavisi sürüyor

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen 13 kişinin tedavisi sürüyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 13 kişinin tedavisi devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 13 kişinin tedavisi devam ediyor.

Geçen hafta sahte içki zehirlenmesi sonucu ilçedeki hastanelere başvuran 25 kişiden 7'si entübe durumda 13'ünün tedavisi sürüyor.

Evinde ölü bulunan ve ölüm nedeninin sahte içki zehirlenmesine bağlı olduğundan şüphelenilen kişinin cenazesinin adli tıp kurumundaki incelemesi de devam ediyor.

Zehirlenmeye bağlı yaşamını yitiren ve adli tıp kurumundaki işlemleri tamamlananlardan Nurcihan E. (43) ile Turan V'nin (59) cenazeleri toprağa verildi. Nurcihan E'nin eşi Levent E'nin ise hastane tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

6 kişi ölmüş, 6 kişi tutuklanmıştı

Geçen hafta cuma günü zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede polis ekiplerince 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zehirlenme sonucu hastaneye başvuran 25 kişiden 6'sı yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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