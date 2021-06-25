TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 11 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 11 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde içtikleri sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde içtikleri sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 4'ünün entübe edildiği olayla ilgili polis ilçede kapsamlı operasyon düzenledi.

Çorlu'da gece yarısından itibaren içtikleri sahte içkiden zehirlenenler Devlet Hastanesi'ne başvurmaya başladı. İlçenin Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi, ilerleyen saatlerde de diğer bölgelerde oturan 5 kişi de daha hastaneye başvurarak, tedavi altına alındı. İçtikleri sahte rakıdan zehirledikleri belirlenen 11 kişi solunum cihazına bağlanırken, 4'ünün entübe edildiği belirtildi.

İlçede yaşanan sahte içkiden zehirlenmeler üzerine polis, kapsamlı operasyonlar başlattı. Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, bir kişiden pet şişede satın aldıkları rakıdan zehirlendikleri öğrenildi. Polis, Hıdırağa Mahallesi'nde sahte rakı sattığı iddia edilen bir büfede yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi. İşyeri sahibi K.U. kaçarken, eşi N.U., yakalanarak gözaltına alındı. Polis, ilçede sahte içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 11 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 11 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 11 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 11 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 11 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Annesini öldürüp cesedini çuvalla balkona bıraktığı iddia edilen Kazak kız yakalandı
Son dakika haberleri... Annesini öldürüp cesedini çuvalla balkona bıraktığı iddia edilen Kazak kız yakalandı
Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Korsan otoparkçılık yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki
Magazin Hülya Avşar Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım Bergüzar Korel
Spor Cristiano Burak Elmas Şenol Güneş Yiğit Şardan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ZEHİRLENEN 11 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 13:56:47. #1.14#

title