Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 2 kişi öldü
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sahte içkiden zehirlenerek rahatsızlandıkları öne sürülen M.Ş. ile N.M, sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.Ş. ile N.M, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen iki kişinin cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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