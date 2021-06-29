Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 7'ye yükseldi
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Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 7'ye yükseldi

Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 7'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin evde ölü bulunması ile sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin evde ölü bulunması ile sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Ayrıca tedavileri tamamlanan 4 kişi ise taburcu oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 gün önce başlayan sahte içki faciasında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Çorlu'da evinde ölü bulunan birisinin olduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese giden ekipler, şahsın yerde yatar vaziyette olduğunu gördü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince şahsın bulunduğu yerde yapılan incelemelerde, operasyonlarda ele geçirilen sahte içkilerden olduğu değerlendirilen tüketilmiş vaziyette sahte içki şişesi ele geçirildi. Şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

4 kişi taburcu oldu

Ayrıca tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu olurken, 8'i entübe 15 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor. İlk günden bu yana hastaneye başvuranların toplam sayısı ise 26 kişi oldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 7'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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