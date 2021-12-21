Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Haberler
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Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içki içen kişi hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içki içen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu'da yaşayan Erdoğan Durak aniden fenalaştı.

Yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine götürülen Durak, burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Durak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde de Saray ilçesinde iki kişi sahte içkiden hayatını kaybetmişti.

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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