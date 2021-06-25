Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi yoğun bakımda (2)

1 KİŞİ ÖLDÜÇorlu'da sahte rakıdan içerek zehirlenen ve hastanede tedavi altına alınan 11 kişiden Pakistan uyruklu 26 yaşında ismi henüz belirlenemeyen kişi hayatını kaybetti, diğerlerinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Çorlu'da sahte rakıdan içerek zehirlenen ve hastanede tedavi altına alınan 11 kişiden Pakistan uyruklu 26 yaşında ismi henüz belirlenemeyen kişi hayatını kaybetti, diğerlerinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polisin operasyonları devam ederken, içki satışı yaptığı gerekçesiyle eşi N.U. gözaltında bulunan K.U. da avukatıyla birlikte polise giderek teslim oldu. İlçe genelinde olaya ilişkin operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun