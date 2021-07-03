Son dakika gündem: (ARŞİV) Sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Dünya bu yangını konuşuyor! Korku filminden bir kare değil, adı ''Cehennemin gözü''

Ünlü çift pazara çıktı, görenler dönüp bir daha baktı

İki bölgemizde aşılama hiç istediğimiz gibi gitmiyor! Sebebi fıkralara konu olacak cinsten

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti.

İlçede sahte içkiden zehirlenerek hastaneye başvuranlardan Remzi Zabınoğlu (70) bugün yaşamını yitirdi.

Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. 11 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, Hıdırağa Mahallesi'ndeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zehirlenme sonucu hastaneye başvuran 25 kişiden 7'si yaşamını yitirmiş, 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel