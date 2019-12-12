Tekirdağ'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Tekirdağ'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

12.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:24
Tekirdağ'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

'ın ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İlçe ekipleri, ihbar üzerine, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, içki yapımında kullanılan 960 litre etil alkol, 207 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç, A.D. ve M.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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