Tekirdağ'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, içki yapımında kullanılan 960 litre etil alkol, 207 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ç, A.D. ve M.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.