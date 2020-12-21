Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
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Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

21.12.2020 22:08 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:12
Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 231 litre sahte içki ile 533 şişe aroma ve esans ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 231 litre sahte içki ile 533 şişe aroma ve esans ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 2 ayrı adreste sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Adreslere yapılan baskında; şişelenmiş halde 231 litre sahte içki, 135 litre etil alkol, değişik ebatlarda alkol yapımında kullanılan 533 şişe aroma ve esans, sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, E.A. ve T.T. gözaltına alındı.Soruşturma sürüyor.


Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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