Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

13.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:06

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'da Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 490 şişe alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ile 483 adet alkol aroması ele geçirildi.



Olay Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Yavuz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde sahte-kaçak alkollü içki satışının ve imalatının önlenmesine yönelik olarak ülke genelinde yapılan operasyon kapsamında; önceden bilinen adreslerde yapılan aramalarda 490 şişe alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ile 483 adet alkol aroması ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma işlemleri devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA