Tekirdağ'da 1150 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
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Tekirdağ'da 1150 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

25.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:56
Tekirdağ'da 1150 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde 1150 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir evde 1150 litre sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde kaçak içki ürettiği belirlenen kişinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 1150 litre sahte içki ile rakı yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da 1150 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Tekirdağ'da 1150 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Tekirdağ'da 1150 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
Tekirdağ'da 1150 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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