Tekirdağ'da sahte evrakla "oturma izin belgesi" almak isteyen Afganistan uyruklu karı koca yakalandı
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Tekirdağ'da sahte evrakla "oturma izin belgesi" almak isteyen Afganistan uyruklu karı koca yakalandı

13.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:08
Tekirdağ'da sahte evrakla

Tekirdağ'da ikametgah izin belgesi almak için sahte evraklarla başvuru yapan Afganistan uyruklu karı koca hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da ikametgah izin belgesi almak için sahte evraklarla başvuru yapan Afganistan uyruklu karı koca hakkında soruşturma başlatıldı.

Afganistan uyruklu R.H. ikametgah izin belgesi için Süleymanpaşa ilçesindeki İl Göç İdaresine başvurdu.

Belgeleri yetkisiz ve usulsüz çıkardığı belirlenen R.H'nin mevcut oturma izin belgesi iptal edildi.

İl Göç İdaresi yetkililerince olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine R.H. ve eşi A.H. polis merkezine götürüldü.

Şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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