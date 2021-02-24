Tekirdağ'da sahada fenalaşan futbolcu hastaneye kaldırıldı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ile Manisa FK arasında oynana müsabakada sahada fenalaşan futbolcu, hastanede tedavi altına alındı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ile Manisa FK arasında oynana müsabakada sahada fenalaşan futbolcu, hastanede tedavi altına alındı.

Ev sahibi Ergene Velimeşespor'un sahasında oynanan müsabakanın ikinci yarısında, rakibi ile girdiği hava topunda fenalaşan ve hareketsiz bir şekilde yere yığılan Oğuzhan Akgün'e ilk müdahaleyi sahadaki futbolcu arkadaşları yaptı.

Sağlık görevlileri, yaptıkları müdahale sonrası futbolcunun hastaneye sevk edilmesi kararı aldı.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan ev sahibi takımın oyuncusu Akgün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Müsabakayı konuk ekip Manisa FK 2-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel