Tekirdağ'da sahada fenalaşan futbolcu hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da sahada fenalaşan futbolcu hastaneye kaldırıldı

24.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:10
Tekirdağ'da sahada fenalaşan futbolcu hastaneye kaldırıldı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ile Manisa FK arasında oynana müsabakada sahada fenalaşan futbolcu, hastanede tedavi altına alındı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor ile Manisa FK arasında oynana müsabakada sahada fenalaşan futbolcu, hastanede tedavi altına alındı.

Ev sahibi Ergene Velimeşespor'un sahasında oynanan müsabakanın ikinci yarısında, rakibi ile girdiği hava topunda fenalaşan ve hareketsiz bir şekilde yere yığılan Oğuzhan Akgün'e ilk müdahaleyi sahadaki futbolcu arkadaşları yaptı.

Sağlık görevlileri, yaptıkları müdahale sonrası futbolcunun hastaneye sevk edilmesi kararı aldı.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan ev sahibi takımın oyuncusu Akgün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Müsabakayı konuk ekip Manisa FK 2-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da sahada fenalaşan futbolcu hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 17:15:58. #1.15#
title