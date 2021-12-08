KIRKLARELİ (İHA) - Tekirdağ'da sağanak yağış şiddetini artırdı

Vatandaş: "Çiftçimizin bu yağmura çok ihtiyacı var"

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış şiddetini artırdı. Yağıştan korunmaya çalışan vatandaşlar, "Yağmur güzel bir şekilde yağıyor. Çiftçimizin bu yağmura çok ihtiyacı var. Memleketimizin ihtiyacı var" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için sağanak yağış uyarılarından sonra öğlen saatleri itibarıyla yağış şiddetini artırdı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağıştan dolayı hazırlıklı dışarıya çıkan vatandaşlar şemsiyelerini açarak, yağıştan korunurken, hazırlıksız dışarıya çıkan kimi vatandaşlar ise tente ve binaların gölgesinde yağışın geçmesini bekledi.

Tıkalı rögarlar sokağa aktı

Yağış sebebiyle trafikte bulunan sürücülerde ilerlemekte güçlük çekti. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, yağışta kayganlaşan yollarda daha dikkatli olunması konusunda sürücüleri uyardı. Diğer yandan zaman zaman yağışın şiddetini artırmasıyla şehrin bazı bölgelerinde TESKİ'ye ait rögarların tıkanmasından dolayı rögardan çıkan sular sokak aralarında su birikintilerine sebep oldu.

Çiftçinin çok ihtiyacı var

Şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlardan Mümin Küp, yağışın bereket olduğunu ifade ederek, "Yağmur güzel bir şekilde yağıyor. Çiftçimizin bu yağmura çok ihtiyacı var. Memleketimizin ihtiyacı var. Biliyorsunuz barajlarda su seviyeleri düştü. İhtiyaç vardı. Sakin bir şekilde yağıyordu. Tabi bu durum hoşumuza gidiyor. Islanmamak için bizde şemsiye ile korunuyoruz" dedi.