Tekirdağ'da sağanak ve fırtına nedeniyle düşen kaya parçaları yolu kapattı
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Tekirdağ'da sağanak ve fırtına nedeniyle düşen kaya parçaları yolu kapattı

13.01.2021 21:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:00
Tekirdağ'da sağanak ve fırtına nedeniyle düşen kaya parçaları yolu kapattı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle düşen toprak ve kaya parçaları, Gaziköy-Uçmakdere yolunda ulaşımı aksattı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle düşen toprak ve kaya parçaları, Gaziköy-Uçmakdere yolunda ulaşımı aksattı.

Sağanak ve fırtına ilçede iki gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yola, sağanak nedeniyle yumuşayan yamaçtan şiddetli rüzgarın da etkisiyle kaya parçaları ve toprak düştü.

Yol, çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede risk devam ettiği için yol temizleme çalışmalarına sabah başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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