Tekirdağ'da sağanak nedeniyle düşen kayalar yolu kapattı
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Tekirdağ'da sağanak nedeniyle düşen kayalar yolu kapattı

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle düşen kayalar yolu kapattı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle düşen toprak ve kayalar, Yeniköy-Uçmakdere yolunda ulaşımı aksattı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle düşen toprak ve kayalar, Yeniköy-Uçmakdere yolunda ulaşımı aksattı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak ilçede aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yeniköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yola, yağış dolayısıyla yumuşayan yamaçtan şiddetli rüzgarın da etkisiyle kaya parçaları ve toprak düştü.

Park halindeki bir otomobil de sağanak nedeniyle sürüklenerek yol kenarında durabildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

Bölgede risk devam ettiği için yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle düşen kayalar yolu kapattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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