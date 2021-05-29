Tekirdağ'da sağanak nedeniyle düşen kaya parçalarının kapattığı yol ulaşıma açıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak nedeniyle düşen toprak ve kaya parçalarının ulaşımı engellediği Yeniköy-Uçmakdere yolu trafiğe açıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sağanak nedeniyle düşen toprak ve kaya parçalarının ulaşımı engellediği Yeniköy-Uçmakdere yolu trafiğe açıldı.

Yeniköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yola yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprağın temizlenmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Dün gece çift taraflı trafiğe kapatılan ve bölgede risk devam ettiği için çalışma yapılamayan yol, ekiplerce kepçe ve kamyonlarla temizlendi.

Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman