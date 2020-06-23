Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
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Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
23.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:31

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İlçe merkezlerindeki yollarda oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Bazı araçların yarıya kadar suya gömüldüğü gözlendi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ile belediye ekipleri, vidanjör ve iş makineleriyle yollarda çalışma başlattı.

Saray ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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