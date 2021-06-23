Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Emlak Konutları, Bulvar Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve şehrin bazı kesimlerinde sağanak trafik akışında aksamalara da neden oldu.

Polis ekipleri bazı noktalarda sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel