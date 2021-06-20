Çorlu'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde öğleden sonra başlayan ve etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Emlak Konutları Çamlıbel Caddesi'nde oluşan su birikintisi nedeniyle bazı araçlar arıza yaparak yolda kaldı. Araçlar bulundukları yerden iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Bulvar Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve şehrin alçak kesimlerinde sağanak trafik akışında da ciddi aksamalara da neden oldu.

Polis ekipleri bazı noktalarda sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel