Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
23.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:44

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kapaklı ilçesinin Fatih ve Karaağaç mahallelerinde vatandaşlar, ekiplerin de yardımıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Bazı kümes hayvanlarının telef olduğu sağanak nedeniyle bahçelerdeki ürünler de zarar gördü.

İlçe merkezlerindeki yollarda oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, bazı araçların yarıya kadar suya gömüldüğü gözlendi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) ile belediye ekipleri, vidanjör ve iş makineleriyle yollarda çalışma başlattı.

Saray ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine, sağanağın ilçede büyük zarara yol açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kapaklı'da 1000'in üzerinde evi su bastı. Tüm yollar trafiğe kapandı. Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım tamamen kapandı. Köprü kavşakları tamamen sular altında kaldı. DSİ Bölge Müdürlüğü ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ekiplerinden destek aldık. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün tüm ekipman ve personeliyle sahadayız. Yağıştan dolayı hasar gören ev ve iş yerleri sakinlerine elimizden geldiğince yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz."

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ise meteorolojinin uyarıları üzerine hazırlıklarını günler öncesinden yaptıklarını söyledi.

Aniden bastıran sağanak sonrası yardım isteyen herkesin yardımına koşmaya çalıştıklarını anlatan Akay, "Bazı evlerimizde ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Vatandaşların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Çerkezköy'de metrekareye 48 kilogram yağış düştü. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi Haber
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak Haber
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Günlük burç yorumları 23 Haziran 2020 Salı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Donald Trump Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Sel Esenyurt Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 22:23:38. #1.15#
title