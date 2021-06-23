Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor.
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor.
Öğlen saatlerinde başlayan yağış zamanla etkisini artırdı. Yağış Süleymanpaşa, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde zaman zaman şiddetini artırıyor.
Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri sürücüleri su birikintisi oluşan yollarda dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman