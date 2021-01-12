Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
12.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:10
Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde dün gece başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına sığındı.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman