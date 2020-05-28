Tekirdağ'da sağanak Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

Kentte aniden başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak nedeniyle zaman zaman trafik akışı aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağışın aralıklarla gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA