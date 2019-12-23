Tekirdağ'da şadırvanın kurşun levhalarını çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da şadırvanın kurşun levhalarını çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cami şadırvanının kurşun levhalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

23.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:18
Tekirdağ'da şadırvanın kurşun levhalarını çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde cami şadırvanının kurşun levhalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Cemaliye Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne gece yarısı gelen Ş.Y. ve T.K, şadırvanın çatısındaki kurşun levhaları sökerek kaçtı.

Sabah namazı için camiye gelenler hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimlikleri belirlenen Ş.Y. ve T.K'yi adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edilen Ş.Y. ve T.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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