Tekirdağ'da Rumeli İskelesi'ne aşı istasyonu kuruldu

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği kapsamında Rumeli İskelesi girişinde aşı istasyonu kuruldu.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği kapsamında Rumeli İskelesi girişinde aşı istasyonu kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahilde bulunan istasyonda her gün 19.00-23.00 saatleri arasında vatandaşlar randevu gerekmeden aşı olabilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşecek olan aşılama uygulaması ağustos ayı boyunca sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman