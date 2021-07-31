Tekirdağ'da Rumeli İskelesi'ne aşı istasyonu kuruldu
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Tekirdağ'da Rumeli İskelesi'ne aşı istasyonu kuruldu

Tekirdağ'da Rumeli İskelesi'ne aşı istasyonu kuruldu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği kapsamında Rumeli İskelesi girişinde aşı istasyonu kuruldu.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği kapsamında Rumeli İskelesi girişinde aşı istasyonu kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahilde bulunan istasyonda her gün 19.00-23.00 saatleri arasında vatandaşlar randevu gerekmeden aşı olabilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşecek olan aşılama uygulaması ağustos ayı boyunca sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Tekirdağ'da Rumeli İskelesi'ne aşı istasyonu kuruldu - Haberler
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