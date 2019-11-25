Tekirdağ'da römorktaki odunlar devrildi: 3 yaralı
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Tekirdağ'da römorktaki odunlar devrildi: 3 yaralı

Malkara ilçesinde römorkta yüklü odunların devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

25.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:44
Tekirdağ'da römorktaki odunlar devrildi: 3 yaralı

ilçesinde römorkta yüklü odunların devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde odun yükleme işlemi sırasında römorkta yüklü odunlar devrilmeye başladı.

Kayan odunların isabet ettiği Hakan Türkoğlu, Yavuzhan Şali ve İsmail Şali yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Yavuzhan Şali 'ne İsmail Şali ve Hakan Türkoğlu ise Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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