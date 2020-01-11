Tekirdağ'da Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi
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Tekirdağ'da Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi

Tekirdağ'da 171 adet farklı ebatlarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikke ile 14 adet metal obje ele geçirildi.

11.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:36
Tekirdağ'da Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikkeler ele geçirildi

'da 171 adet farklı ebatlarda , Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikke ile 14 adet metal obje ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Malkara Yolu Uygulama Noktasında durdurulan 34 KE 777 plakalı araçta yapılan aramada 171 adet farklı ebatlarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikke ile 14 adet metal obje ele geçirildi. Olaya ilişkin araç sürücüsü Ş.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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