Tekirdağ'da restore edilen 600 yıllık Güzelköy Camisi gelecek ay ibadete açılacak

Tekirdağ'da restore edilen Osmanlı yapısı 600 yıllık Güzelköy Camisi ibadete açılmak için gün sayıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, "Miras Atölyesi II Projesi" kapsamında restorasyonuna 2020 yılının ilk aylarında başlanan cami için 2 milyon 400 bin lira harcandı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, açılış için gün sayan tarihi Güzelköy Camisi ve cami yanındaki ahşap konutu ziyaret ederek, yetkililerden restorasyon süreciyle ilgili bilgi aldı.

Ziyarete Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da katıldı.

Caminin bu yılın mart ayında ibadete açılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman