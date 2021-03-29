Tekirdağ'da restoran kuryesinin motosikletini gasbeden 2 zanlı tutuklandı
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Tekirdağ'da restoran kuryesinin motosikletini gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da restoran kuryesinin motosikletini gasbeden 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir restoran kuryesinin motosikletini gasbeden 2 şüpheli yakalandı.

Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir restoran kuryesinin motosikletini gasbeden 2 şüpheli yakalandı.

Restoranda kurye olarak çalışan V.Ç. polise başvurarak Muhittin Mahallesi'nde bir eve sipariş edilen yemeği getirdiği sırada 2 kişinin önünü kestiğini, bıçakla tehdit ederek motosikletini gasbettiklerini ileri sürdü.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki 50 iş yeri güvenlik kamerasınca kaydedilen yaklaşık 300 saatlik görüntüyü inceledi. Polis çalışma sonucunda, zanlıların pek çok suçtan kaydı olan E.E. ile O.Ş. olduğunu tespit etti.

Zanlıların gasbettikleri motosikletle aynı gün bir elektronik dükkanından 70 bin lira değerinde cep telefonu, bilgisayar ve aksesuar çaldıkları da belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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