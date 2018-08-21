Tekirdağ'da Protokol Halkla Bayramlaştı
Tekirdağ'da protokol halkla bayramlaştıTEKİRDAĞ'da Vali Mehmet Ceylan ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri, halkla bayramlaştı.
Tekirdağ'da protokol halkla bayramlaştı
TEKİRDAĞ'da Vali Mehmet Ceylan ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri, halkla bayramlaştı.
Tekirdağ Valiliği'nin her bayram düzenlediği geleneksel bayramlaşma etkinliğine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ il Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakoç, Ak Parti il başkanı Cüneyt Yüksel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vali Ceylan öncülüğünde vekil ve başkanlar, törene katılan vatandaşların tek tek bayramlarını kutladı. Milletvekilleri vatandaşların talep ve sorunlarını da dinlerken, bayramlaşmanın ardından katılanlara çay ve baklava ikramı yapıldı.