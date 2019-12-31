: Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti

31.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:03

Tekirdağ'da, Marmara Denizi'nde demirleyen gemiler, poyrazın etkisini kaybetmesiyle bulundukları yerden ayrıldı.

Bölgede hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker yollarına devam etti. Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da bugün akşam saatlerinde av için açılacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu