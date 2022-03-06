TEKİRDAĞ'DA POYRAZ DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

TEKİRDAĞ (DHA) - MARMARA Denizi'nde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle çok sayıda büyük ve küçük gemi Tekirdağ açıklarında demir attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini göstermeye başladı. Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarında gemi ve şilepler demirledi. Denize açılan balıkçı tekneleri de poyraz nedeniyle dönerek Süleymapaşa balıkçı barınağına döndü. Balıkçılar, yeniden avlanmaya çıkmak için barınakta beklerken, dalgalar da Tekirdağ kıyılarında etkili oldu.