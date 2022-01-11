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TEKİRDAĞ'DA POYRAZ, DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da poyraz, Marmara Denizi'nde ulaşımda aksamalara neden oldu.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da poyraz, Marmara Denizi'nde ulaşımda aksamalara neden oldu. Adalara yapılan feribot seferleri durduruldu, gemiler açıkta demirledi.

Meteoroloji'nin Trakya'da kuvvetli fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan ve yer yer hızı 60-70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa ilçesi açıklarında demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bekleyişini sürdürüyor. Poyraz, nedeniyle Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri bir süreliğine durduruldu. Marmara Denizi'ndeki adalara yapılacak feribot seferlerinin poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından başlanacağı belirtildi. Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ava çıkamayan balıkçılar, barınakta bekleyişlerinin sürdürüyor. Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyu etkili olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ'DA POYRAZ, DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

TEKİRDAĞ'DA POYRAZ, DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

TEKİRDAĞ'DA POYRAZ, DENİZ ULAŞIMINI ETKİLEDİ

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