Tekirdağ'da polisten vatandaşlara maske uyarısı
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Tekirdağ'da polisten vatandaşlara maske uyarısı

Tekirdağ'da polisten vatandaşlara maske uyarısıTEKİRDAĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanılmasının zorunlu hale getirildiği Tekirdağ'da polis ekipleri, devriye gezerek, vatandaşları maske kullanmaları konusunda anonslarla uyardı.

19.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:52

Tekirdağ'da polisten vatandaşlara maske uyarısı

TEKİRDAĞ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanılmasının zorunlu hale getirildiği Tekirdağ'da polis ekipleri, devriye gezerek, vatandaşları maske kullanmaları konusunda anonslarla uyardı.

Tekirdağ İl Pandemi Kurulu, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında düh yaptığı toplantının ardından il genelinde toplu bulunulan her türlü açık ve kapalı alanlarda, taşıtlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesini kararlaştırdı. Toplantıda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına ve bu kapsamda ilde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına da karar verildi.

Kararın ardından maske takmanın zorunlu hale getirildiği ve takmayan kişilere 900 lira ceza uygulanacağı açıklanan Tekirdağ'da vatandaşların büyük bölümünün maske kullandıkları görüldü. Çorlu ilçesinde ise polis ekipleri devriye görevi yürüterek, vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları ve maskeyi kuralına göre kullanmaları yönünde uyarılar yaptı. Polis ekibinin uyarılarını duyan bazı vatandaşlar ise hemen maskelerini taktı. Bazı vatandaşlar ise bulundukları noktadan uzaklaştılar. Polis ekiplerinin uyarıları gün boyu sürdü.

Tekirdağ'da polisten vatandaşlara maske uyarısı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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