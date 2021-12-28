Tekirdağ'da polisten kaçak içki operasyonu - Haberler
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Tekirdağ'da polisten kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'da polisten kaçak içki operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından, 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 480 litre kaçak içki ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından, 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 480 litre kaçak içki ele geçirildi.

Son günlerde artan sahte alkol zehirlenmelerinin artış göstermesi üzerine harekete geçen Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, 3 ayrı adreste el yapımı kaçak alkollü içki üretildiğini tespit ettiler. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 ayrı şahsın iş ve ev adreslerine yapılan aramalarda 450 litre şarap, 30 Litre rakı ve içki yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi.

Kaçak alkollü içkilere ve malzemeler imha edilmek üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürülürken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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