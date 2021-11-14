Tekirdağ'da polisin uygulama noktasında kaza: 1 polis hafif yaralı - Haberler
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Tekirdağ'da polisin uygulama noktasında kaza: 1 polis hafif yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da polisin uygulama noktasında kaza: 1 polis hafif yaralı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında 'dur' ihtarlarına uymayan sürücü, polise çarpıp kaçtı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uygulama noktasında 'dur' ihtarlarına uymayan sürücü, polise çarpıp kaçtı. Hafif yaralanan polis, hastanede tedavi altına alındı. Kaçan sürücü ise kovalamaca sonucunda yakalandı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Malkara uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre, A.U.K. (20) isimli sürücü, 59 FA 266 plakalı aracıyla uygulama noktasına geldiğinde yolda bulunan polisin ekiplerinin 'dur' uyarılarına uymayarak, kendisini durdurmaya çalışan Y.K. isimli polise çarptı. Polis hafif şekilde yaralanırken, polise çarpan araç ise hızla kaçmaya başladı. Haber verilmesi üzerine yaralanan polis, hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise kaçan aracın peşine düşerek, Muratlı Kavşağında kaçan araç usulüne uygun durdurularak, yakalandı. Kaçan aracın içerisinde 3 yolcunun da olduğu görülürken, aracın sürücüsü A.U.K. gözaltına alınarak, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltında bulunan A.U.K'nin ifadesinde otomobilinin muayenesi bulunmadığı için korkup kaçtığını söylediği iddia edildi. Hastanede tedavi altına alınan polisin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakalanan zanlı hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çarşı Polis Karakoluna götürüldü. - TEKİRDAĞ

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