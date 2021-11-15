Tekirdağ'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü yakalandı - Haberler
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Tekirdağ'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü yakalandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da polisin

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü yakalandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Öztrak Caddesi'nde uygulama yaparken 39 NH 410 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Uyarıya rağmen durmayıp kaçan sürücü A.G. kısa süreli takibin ardından Bağlık Mahallesi'nde yakalandı.

Polisin yaklaşık yarım saatlik çabasının ardından alkol testi yaptırılan A.G'nin 201 promil alkollü olduğu belirlendi.

Ehliyetine el konulan sürücü, önce Çerkezköy Devlet Hastanesi ardından Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.

Tekirdağ'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü yakalandı

Tekirdağ'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü yakalandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

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