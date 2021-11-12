Tekirdağ'da polisi darbeden 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde görevli polis memurlarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Atatürk Caddesi'nde bulundukları araçtan inen 4 arkadaş aralarında Kavga etmeye başladı.

Bu esnada devriye gezen polisler kavgaya müdahale etmek istedi.

Kavga edenlerden T.C. ve H.O, iki polis memurunu darbetti.

Polislere tehdit ve küfür eden zanlılar, ekip aracına da zarar verdi.

Bunun üzerine 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis memurları hastaneden darp raporu aldı.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri

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