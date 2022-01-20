Son dakika haberi... Polis yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi - Haberler
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Son dakika haberi... Polis yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Tekirdağ'da polis ekipleri hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekipleri hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, semt pazarında vatandaşları ve esnafı bilgilendirerek, broşür dağıttı.

Kent sakinlerinden Neriman Gönül, gazetecilere, her zaman dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, emniyetin yaptığı çalışmanın çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Son dakika haberi... Polis yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

Son dakika haberi... Polis yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

Son dakika haberi... Polis yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haber

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