Son dakika haberi... Polis yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekipleri hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, semt pazarında vatandaşları ve esnafı bilgilendirerek, broşür dağıttı.

Kent sakinlerinden Neriman Gönül, gazetecilere, her zaman dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, emniyetin yaptığı çalışmanın çok faydalı olduğunu dile getirdi.