Tekirdağ'da polis ve jandarma "evde kal" anonsu yaptı Tekirdağ'da polis ve jandarma anonslar yaparak, vatandaşları, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Tekirdağ'da polis ve jandarma anonslar yaparak, vatandaşları, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Ekipler şehir merkezi, kırsal mahalleler ve ortak kullanım alanlarında araçlardan anonslar yaparak, vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda ikaz ediyor. Vatandaşlar ise önlemler kapsamında, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ediyor. Kentin en işlek yerleri Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı ve Bedesten Çarşısı'nın yanı sıra sahil dolgu alanı da sakinliğini koruyor. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de belediyenin Çağrı Merkezi biriminden anons yaparak, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi. Kaynak: AA