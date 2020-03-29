Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri sürücülerin ateşini ölçtü
Çerkezköy'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ateş ölçer ile uygulama yaptı.
29.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:18
Çerkezköy'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ateş ölçer ile uygulama yaptı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi girişi ve çıkışlarında bulunan trafik kontrol noktalarında, sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçüldü.
Polis ve Jandarma ekipleri, sürücüleri çok gerekmediği sürece evde kalmaları konusunda uyardı.
Öte yandan ekipler ayrıca halk pazarlarında, vatandaşlar ile esnaftan sosyal mesafeyi korumalarını istedi.
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Kaynak: AA