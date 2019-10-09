Tekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir polis memuru bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir polis memuru bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis memuru Çetin C, Kapaklı Polis Merkezi'nde bıçaklı saldırıya uğradı.
Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu hastaneye giderek polis memurunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.