Tekirdağ'da polis HDP binasına baskın yaptı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde HDP binasına baskın düzenlendi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından bina içerisinde detaylı arama yapıldı.

Olay, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Özcan Sokak üzerinde bulunan HDP ilçe binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, jandarma, özel harekat polisleri, çevik kuvvet ekipleri ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri altında binaya baskın düzenleyerek detaylı arama yaptı. HDP Çerkezköy ilçe binasında yaklaşık 3 saat süren detaylı aramaların ardından toplanan evrak ve belgeler araçlara yüklenerek incelenmek üzere emniyet ve jandarmaya götürüldü. İncelemelerin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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