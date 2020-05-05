Tekirdağ'da polis evden eve dolaşıp çocuklara hediye dağıttı
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Tekirdağ'da polis evden eve dolaşıp çocuklara hediye dağıttı

Tekirdağ'da polis evden eve dolaşıp çocuklara hediye dağıttı
05.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:05

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden eve dolaşarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklara boya kalemi, resim defteri ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden eve dolaşarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklara boya kalemi, resim defteri ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla önceden belirledikleri adresleri tek tek dolaşarak çocuklara hediyelerini ulaştırdı.

Polisler, çocuklara trafik konusunda bilgiler verip çeşitli sorular da sordu. Boya kalemi ve resim defteri gibi hediyelerini alan çocuklar sevinç yaşadı.

Trafik polisi Yusuf Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl okullara giderek çocukları trafik konusunda bilgilendirdiklerini, salgın nedeniyle bu yıl evleri ziyaret ettiklerini söyledi. Avcı, çocukların etkinlik sayesinde mutlu olduklarını da kaydetti.

Tekirdağ'da polis evden eve dolaşıp çocuklara hediye dağıttı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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