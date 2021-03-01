Tekirdağ'da polis aracına ateş eden kişi yakalandı
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Tekirdağ'da polis aracına ateş eden kişi yakalandı

01.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:46
Tekirdağ'da polis aracına ateş eden kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devriye gezen polis aracına ateş eden bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devriye gezen polis aracına ateş eden bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde devriye sırasındaki polis aracına bir kişi ateş etti.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştiren kişinin F.Ç. (20) olduğu tespit edildi.

Polis tarafından ikametinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

F.Ç'nin cinayet suçunda cezaevinde yattığı salgın tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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