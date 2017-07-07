Tekirdağ'da Plajlarda Kapsamlı Temizlik

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, vatandaşların denize daha rahat girmeleri ve kıyıların temiz kalmasını sağlamak amacıyla bir süre önce Mavi Bayrak alınan Altınova Plajı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Temiz deniz ve kıyılar için yoğun mesai harcayan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mavi Bayraklı Altınova Plajı'nda kıyı ve kumsal temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.



Ekipler, plajlarda yoğunluğun az olduğu sabah saatlerinde kumsalda bulunan çakıl, izmarit, cam kırığı gibi maddeleri plaj kumu temizleme makinesi ile temizlerken, kepçe yardımıyla da düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Daha önce kumsal kenarında bulunan otların da biçilmesiyle birlikte plaj vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yaptığı açıklamada, "Ömrünü Tekirdağ'da geçirmiş, Tekirdağ'ın temiz ve güzel günlerini bilen biri olarak, göreve geldikten sonra bu güzel şehri, özlem duyduğumuz günlerine kavuşturmayı, öncelikli projelerimiz arasına koydum. Bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yaptığımız özverili çalışmaların meyvelerini de alıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde Mavi Bayraklı plaj sayımızı 4'e yükselttik. Benim tek gayem; gelecek nesillere güzel ve yaşanabilir bir Tekirdağ bırakmaktır" dedi.



Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca deniz ve kıyı temizliğine, planlı ve periyodik bir şekilde devam edileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ