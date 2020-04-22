Tekirdağ'da pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulaması Tekirdağ'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İçişleri Bakanlığının talimatıyla Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Kapaklı'da cadde ve sokaklar ile market ve fırın gibi yerler denetlendi.

Tekirdağ'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İçişleri Bakanlığının talimatıyla Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Kapaklı'da cadde ve sokaklar ile market ve fırın gibi yerler denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma sınırlandırması ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla ülke genelinde bugün 15.00-24.00 saatlerinde denetimler devam edecek.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri market, fırın, pazar yeri ve büfe ile yoğun alışveriş yapılan cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontroller yaptı.

Çerkezköy'de Kaymakam Atilla Selami Abban, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Altay ile market ve halk pazarlarında uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin markete geliş ve vatandaşa satış fiyatları kontrol edildi.

Kaymakam Abban, ürünlerde QR kod bulundurmayan marketlere uyarılarda bulundu.

Kapaklı'da ramazan ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri marketlerde ve halk pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA