Tekirdağ'da parkta buldukları 139 bin lirayı emniyete teslim ettiler - Haberler
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Tekirdağ'da parkta buldukları 139 bin lirayı emniyete teslim ettiler

AA, Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Tekirdağ'da parkta buldukları 139 bin lirayı emniyete teslim ettiler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki kişi, parkta poşette bulduğu 139 bin lirayı emniyete teslim etti.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki kişi, parkta poşette bulduğu 139 bin lirayı emniyete teslim etti.

Alınan bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Ergül Gültekin, küçük kızı ve nalbur işleten Hamdi Aktaş, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki parka gitti.

Aktaş telefonla konuşurken Gültekin, oturduğu bankta poşet gördü.

Poşette çok miktarda para olduğunu fark eden Gültekin, durumu Aktaş'a bildirdi.

Bunun üzerine Aktaş ve Gültekin para dolu poşeti İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. İçerisinde 139 bin lira olduğu belirlenen poşet, sahibine verildi.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Çerkezköy, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Haber

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