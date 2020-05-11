Tekirdağ'da parklara "sosyal mesafeli banklar" yerleştirildi
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Tekirdağ'da parklara "sosyal mesafeli banklar" yerleştirildi

Tekirdağ'da parklara
11.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:26

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Süleymanpaşa Belediyesince tasarlanan sosyal mesafeye uygun banklar, parklara yerleştirildi.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Süleymanpaşa Belediyesince tasarlanan sosyal mesafeye uygun banklar, parklara yerleştirildi.

Belediye tarafından üretilen banklar, iki kişinin arasında bir metre mesafe olacak şekilde tasarlandı.

Mesafenin ayarlanması için bankların ortasına, içinde çiçekler bulunan saksılar yerleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan parka yerleştirilen "sosyal mesafeli" banklara, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında toplatılan bankları parklara yerleştirmeye başladıklarını söyledi.

Bankları sosyal mesafeye uygun şekilde yerleştirdiklerini belirten Taşkın, "Sosyal mesafeli banklar bütün parklarımızda yer alacak. Vatandaşlarımız da banklardan memnun. Herkesin ilgisi yüksek. Banklar gayet güzel kullanılıyor." dedi.

Vatandaşlardan Gökhan Yüksel de bankların yeni halinden memnun olduklarını ifade ederek "İnsanlar gönül rahatlığıyla oturabiliyor. Arada yaklaşık bir metre mesafe var. Birbirimize hastalık bulaştırırız korkusu da olmuyor böyle olunca." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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